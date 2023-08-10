Чотирьох соратників Медведчука засудили за підготовку держперевороту – СБУ

Четверо поплічників колишнього народного депутата Віктора Медведчука, які на початку повномасштабного вторгнення РФ готували державний переворот в Україні, отримали тюремні строки, повідомляє Укрінформ.

Серед засуджених – громадянин Росії, військовий розвідник за фахом, який був на прямому зв’язку з представниками адміністрації президента РФ і спецслужб країни-агресора.

Зловмисники планували синхронізувати державний переворот із початком повномасштабного вторгнення Росії, тим самим сподіваючись допомогти агресору в якнайшвидшому захопленні України.

За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації в Києві та інших регіонах України.

Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих "національних зборів". На цьому "форумі" його організатори планували затвердити резолюцію щодо відсторонення від влади вищого військово-політичного керівництва України.

У разі відмови зловмисники планували перейти до силового сценарію. Для цього вони формували власне "бойове крило", до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб. Як зауважили в СБУ, "для пошуку кандидатів використовували власні зв’язки серед прихильників рашизму".

"У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили організаторів злочину, задокументували їхню підривну діяльність і затримали на початку повномасштабного вторгнення РФ" , – повідомили в спецслужбі.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і призначив росіянину – 10 років, організатору злочину – 7 років, а двом його спільникам – по 5 років ув’язнення.