Чого не вистачає ЗСУ, крім зброї - Чмут

Для успішного контрнаступу ЗСУ не вистачає не лише зброї, а й професійних військових, заявив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Під час інтерв'ю "РБК Україна" він згадав і сучасні літаки, які є глобальним інструментом, повідомляє Дзеркало тижня.

"Літаки глобально для країни - пріоритет номер один після боєприпасів зараз. Але літаки не захоплюють посадки, не йдуть у наступ, вони можуть дуже багато всього, але поки піхота не зайшла, ви не захопили, не повернули, не відвоювали" , - пояснив він. .

Чмут погоджується з тим, що кількість бойового складу важлива на війні. Але є й те, що важливіше – якість. У цьому випадку, як зазначив сам волонтер, йдеться про керівників та командирів.