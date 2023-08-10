Чого не вистачає ЗСУ, крім зброї - Чмут
Для успішного контрнаступу ЗСУ не вистачає не лише зброї, а й професійних військових, заявив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Під час інтерв'ю "РБК Україна" він згадав і сучасні літаки, які є глобальним інструментом, повідомляє Дзеркало тижня.
"Літаки глобально для країни - пріоритет номер один після боєприпасів зараз. Але літаки не захоплюють посадки, не йдуть у наступ, вони можуть дуже багато всього, але поки піхота не зайшла, ви не захопили, не повернули, не відвоювали" , - пояснив він. .
Чмут погоджується з тим, що кількість бойового складу важлива на війні. Але є й те, що важливіше – якість. У цьому випадку, як зазначив сам волонтер, йдеться про керівників та командирів.
"Це не означає, що супер-топ солдат замінить десяти не супер-топ. Але десять супер-топ можуть бути кращими, ніж сто не супер-топ, наприклад... , - пояснює Чмут. - Мізки - це про планування, тому що з цим є проблеми, на рівні командирів бригад, командирів батальйонів, армійських корпусів. А люди про якість тих людей, які реалізують цей план"