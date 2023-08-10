Work.ua відмовився працювати з компаніями, які не пішли з Росії

Сайт з пошуку роботи Work.ua з 10 серпня припиняє надавати послуги компаніям та брендам, які не пішли з Росії, і розриває з ними всі контракти, повідомляє ЛігаБізнес.

Серед них – Unilever, Leroy Merlin, Raiffeisen Bank, Metro, LC Waikiki, Nestle, Auchan, OTP bank, Mondelez, Pepsico, P&G, Yves Rocher та інші бренди.

"Сьогодні ми розриваємо контракти на суму понад п’ять мільйонів гривень на рік. Повертаємо ці гроші їхнім власникам і в жодній мірі не хочемо більше бути причетними до діяльності цих компаній в Україні та світі" , – заявила компанія.

Ілюстрація: Work.ua

За даними KSE, більш ніж половина з 1871 західних компанії, які працювали в Росії до війни, досі там працюють. Лише 15,7% іноземних компаній повністю згорнули діяльність.