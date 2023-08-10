Уповільнення наступу може стати проблемою для підтримки України в США — CNN

Одна з найбільших трагедій України на тлі критично важливого контрнаступу, який поки що не виправдав її власних та західних очікувань, полягає в тому, що вона не може сама вирішувати свою долю. Уряд президента Володимира Зеленського залежить від потужного потоку американських та західних озброєнь. А глава Кремля Володимир Путін, чиї історичні нав'язливі ідеї та особисті розрахунки на владу втягнули Україну в цю жахливу війну, також матиме великий вплив на те, чи вона закінчиться і коли саме. У той час, як жертви на полі бою визначатимуть, скільки тимчасово окупованих територій поверне Україна, на кінець війни також впливатимуть зовнішні чинники, зокрема зміна політичних сил у США, Москві та європейських столицях. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

Наприклад, уповільнення контрнаступу та зимовий безвихідь матимуть особливі наслідки для Сполучених Штатів, оскільки це може загострити питання підтримки з боку США, які наближаються до гострих виборчих перегонів. Американці готуються до потенційного зіткнення між президентом Джо Байденом, який відродив західний альянс - найбільш активно налаштованим міжнародним прихильником України, і експрезидентом Дональдом Трампом, скептиком по відношенню до НАТО, який хвалить Путіна і пообіцяв закінчити війну за 24 години. І навіть якщо Трамп не буде кандидатом від Республіканської партії у 2024 році, зменшення у США суспільної підтримки надання допомоги Україні може створити проблеми для Байдена.

Тому з політичних, а також стратегічних причин існує величезний тиск на довгоочікуваний контрнаступ України цього літа, який має призвести до значних проривів на полі бою. Але поки що цей наступ більше нагадує боротьбу з перешкодами, ніж бліцкриг, що підвищує ймовірність того, що війна може тривати щонайменше до кінця наступного року. Якщо так, то рівняння, що лежить в основі всієї війни – здатність України боротися, готовність американців до надання багатомільярдних пакетів допомоги та толерантність Путіна до жахливих втрат стане ще більш напруженою.

Високопоставлені американські та західні чиновники говорили про все більш " протверезні " оцінки здатності українських сил звільнити значну частину тимчасово окупованої території. Один високопоставлений західний дипломат похмуро сказав, що, хоча Україна має можливість досягти прогресу, "вкрай малоймовірно", що це змінить баланс війни найближчими тижнями. Офіційні особи як в Україні, так і за її межами визнають, що поступ у контрнаступі відбувається повільніше, ніж вони сподівалися.

Труднощі для України та бойові втрати частково пов'язані із укріпленими, багатошаровими оборонними позиціями, окопами та мінними полями, які Росія встановлювала місяцями, а також з реаліями поля бою, де атакуючі сили повинні мати чисельну перевагу над добре укріпленими військами суперника. Хоча російські сили були вразливі під час початкового етапу вторгнення та невдалого наступу на Київ, війна зараз вступила у складнішу для України стадію.

Зеленський визнає, що Україна втомилася, але каже, що РФ боїться

На підтвердження того, наскільки важливим є зовнішнє сприйняття війни, Зеленський чутливо реагує на будь-яке уявлення про те, що контрнаступ став розчаруванням, хоча характерно підкреслює, що потрібно більше високоякісної західної зброї.

"Контрнаступ - це складно. Воно відбувається, можливо, повільніше, ніж деякі хочуть або можуть бачити" , - сказав Зеленський.

Але закликаючи союзників до терпіння, він пообіцяв, що сили оборони України переможуть деморалізованих росіян.

"У наших очах – втома, а в них – страх. А це дві дуже різні речі" , – заявив Зеленський.

Ще рано говорити про те, що в українського контрнаступу закінчується час, незважаючи на осінь, що наближається, погодні умови якої можуть ускладнити проведення великих маневрів.

За словами генерал-лейтенанта армії у відставці Марка Гертлінга, "багато аналітиків вважали, що Україна не зможе зупинити Росію на початку цієї війни", але сили Києва довели, що ті помилялися. Він сказав, що Україна веде широкомасштабний контрнаступ на території, що дорівнює відстані між Вашингтоном і Бостоном, і їй потрібен час.

"Існує багато суворих коментарів з приводу того, що відбувається зараз, але те, що робить Україна, є найскладнішою з усіх місій, і це займе багато часу" , - наголосив Гертлінг.

Політичні перспективи у США для України погіршуються

Але чи вистачить Заходу терпіння дати Україні час, якого вона потребує? Відсутність великих проривів у боротьбі з Росією протягом найближчих тижнів не залишить західним політикам іншого вибору, окрім як розглянути ширший політичний контекст війни, навіть якщо її кінця не видно.

Незважаючи на недавні переговори в Саудівській Аравії, де розглядалися потенційні шляхи мирного врегулювання, поки що немає ясного шляху навіть до припинення вогню. Україна не має великого бажання поступатися, оскільки прагне повернення до кордонів 1991 року - мета, яка вимагатиме виведення російських військ з анексованого Криму, що поки що виглядає малоймовірним.

Путіну, який зазнав невдачі у спробі фактично стерти з землі український народ, ще потрібно досягти результатів, які б дозволили йому проголосити власну версію перемоги, що може бути життєво важливим для зміцнення його режиму в РФ. Зрештою, здатність як Росії, так і України витримувати втрати на полі бою матиме вирішальне значення для визначення моменту, коли кожна зі сторін буде готова до врегулювання – коли вигода від завершення війни перевершуватиме ціну її продовження.

Момент, коли настане цей сценарій, може мати багато спільного зі сталістю чи довгостроковою нестабільністю підтримки з боку США, життєво важливою не лише для озброєння України, а й для збереження єдності НАТО та європейської рішучості.

Незалежно від того, отримає Байден другий термін чи ні, у його спадщині домінуватиме роль у відповіді на російське вторгнення, що стало найбільш значущим проявом лідерства Заходу з боку президента США, принаймні з часів Джорджа Буша-молодшого наприкінці холодної війни.

Байден вже працює над новим законопроектом про додаткове фінансування, який, ймовірно, буде готовим до розгляду Конгресом до кінця року. Цей крок стане найважливішою перевіркою готовності республіканської більшості у Палаті представників продовжувати витрачати мільярди доларів на підтримку України, незважаючи на глибокий скептицизм серед багатьох республіканців. Будь-яке припущення про те, що контрнаступ України увійшов у глухий кут, посилить цей скептицизм.

Хоча зовнішня політика рідко є вирішальним фактором на президентських виборах і війна РФ проти України - не головне питання на праймеріз Республіканської партії, деякі прихильники партії в штатах з достроковим голосуванням, таких як Айова та Нью-Гемпшир, порушують це питання і ставлять під сумнів щедрість США. після місяців високої інфляції, що навіть якщо і знижується, сприяла постійному погіршенню оцінок американської економіки.

Нове опитування CNN/SSRS, проведене минулого тижня, відобразило політичні складнощі у США, пов'язані з війною: 55% виборців вважають, що Конгрес не повинен надавати додаткові кошти на підтримку України. Близько 51% заявили, що США вже зробили достатньо для допомоги, тоді як 48% вважають, що вони мають зробити більше. Невдовзі після російського вторгнення у лютому 2022 року 62% опитаних говорили, що США мають робити більше задля підтримки України. Як і багато іншого в США, підтримка військових зусиль глибоко поляризована.

Опитування CNN показало, що 71% республіканців вважають, що Конгрес не повинен схвалювати нове фінансування, тоді як 62% демократів мають протилежну думку. Опитування свідчить про те, що може існувати "золота середина", коли республіканці та демократи підтримують нове фінансування. Але питання полягає в тому, чи зацікавлений спікер Палати представників Кевін Маккарті, який має крихітну більшість і служить для заспокоєння найбільш прихильних до Трампу республіканців, захоче чи зможе ухвалити великий законопроект про допомогу на двопартійній основі.

Політична динаміка в Палаті представників є досить хитким фундаментом для життєво важливої підтримки України з боку США, що наголошує, чому уповільнення контрнаступу може стати політичною катастрофою для Зеленського у Сполучених Штатах, а також стратегічною втратою всередині України.

Білий дім применшує думку про те, що Україна втрачає динаміку, і каже, що має зараз достатньо часу. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Україна досягла певного прогресу, і натякнув, що новий пакет допомоги, що включає обладнання для розмінування та артилерійські установки HIMARS, може надійти цього тижня.

Однак, враховуючи зменшення підтримки допомоги Україні з боку американської громадськості, Байден може зіштовхнутися зі складним завданням пояснити тривалу підтримку Києва з боку США під час чергового важкого літа, коли він балотуватиметься на переобрання наступного року. Американські війська не беруть участі у війні, і президент вже давно виступає проти участі США у зарубіжних конфліктах. Він зробив пряме зіткнення Штатів із Росією центральним елементом своєї стратегії, проте Трамп бачить у цьому відкриті можливості для себе.

Незважаючи на свою політичну вразливість через похвалу Путіну, звинуваченого у військових злочинах, колишній президент США голосно попереджає, що позиція Байдена щодо України може призвести до третьої світової війни та ядерного конфлікту. І навіть якщо він не буде кандидатом від Республіканської партії, найактивніші прихильники України серед республіканців - серед них колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, який відвідав Київ минулого тижня, екс-губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі та колишній віце-президент Майк Пенс - знаходяться наприкінці списку кандидатів на праймеріз.

Тому, коли американські виборці вирішуватимуть своє майбутнє у листопаді 2024 року, є велика ймовірність, що вони відіграватимуть важливу роль і у вирішенні долі України.