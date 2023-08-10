У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців - Євростат

У країнах ЄС перебувають понад 4 млн біженців з України, які набули статусу тимчасового захисту. У червні кількість тих, хто втік від війни, збільшилася майже на 46 000 осіб. Найбільше зростання прибутків спостерігалося у Німеччині, Чехії та Ірландії, з посиланням на дані Євростату, повідомляє РБК-Україна.

Станом на 30 червня статус тимчасового захисту у країнах ЄС мали 4 мільйони 70 тисяч біженців із України. Найбільшу кількість людей здобули притулок у таких країнах: Німеччина (28%), Польща (24%), Чехія (9%).

Порівняно з травнем кількість людей із тимчасовим захистом зросла на 1,1% (45 800 осіб). Найбільший приріст біженців із України за місяць зафіксували у таких країнах:

Німеччина – 21830 (+2,0%);

Чехія – 9050 осіб (+2,7%);

Ірландія – 3100 біженців (+3,7%).

Водночас у дві країни потік біженців знизився у червні порівняно з травнем:

Польщу (-13635; -1,4%);

Італію (-1005; -0,6%).

У Європі нерівне співвідношення українських біженців до місцевого населення. Найбільша кількість українців на тисячу осіб населення зафіксована у таких країнах:

Чехії – 32,2;

Польщі – 26,6;

Естонії – 25,8;

Болгарії – 24,9;

Литві – 24,7.

Станом на 30 червня 2023 року серед одержувачів тимчасового захисту в ЄС 98% були громадянами України. З них 46,6% – жінки, 34,4% – діти, 19% – чоловіки.