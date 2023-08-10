На території Херсонеса окупанти зводять новий амфітеатр

На території "Херсонеса Таврійського" військові будівельники російської окупаційної армії зводять новий амфітеатр.

Про це повідомили﻿ у Спілці археологів України.

Ці дії здійснюють підлеглі Військово-будівельного комплексу Міноборони росії (ВБК). Вони продовжують будівельні роботи зі створення так званого історико-археологічного парку "Херсонес Таврійський" та руйнуванню культурного та археологічного ландшафту. Зовнішній вигляд усіх будівель відповідатиме загальній імперській концепції: псевдовізантійська стилістика в "новому" прочитанні, з використанням "сучасних" технологій і матеріалів.

Проєкт курує Патріарша рада з культури, роботи ведуться за дорученням президента Росії, за фінансової та організаційної підтримки фонду "Моя історія".