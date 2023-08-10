Польща планує відправити 10 тисяч військових на кордон з Білоруссю

Міноборони Польщі планує збільшити кількість військ на кордоні з Білоруссю. Про це "Польському радіо" заявив міністр оборони Маріуш Блащак, повідомляє Європейська правда.

За його словами, міністерство передислоковує війська "ближче до кордону з Білоруссю, щоб стримувати агресора, щоб він не наважився напасти" на Польщу.

"Близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть на кордоні: чотири тисячі безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, а шість тисяч будуть у резерві" , – зазначив Блащак.

Він також додав, що "порушення польського простору білоруськими вертольотами не можна недооцінювати через підхід" Мінська.

"Це була чергова провокація. Все, що відбувається в Білорусі, координується з діями Росії", – уточнив Блащак.

Раніше повідомлялося, що Польща відправить дві тисячі військовослужбовців на кордон з Білоруссю для припинення спроб незаконного перетину кордону – удвічі більше, ніж просила Прикордонна служба.