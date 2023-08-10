Україна відкрила новий морський маршрут з Одеси

Військово-морські сили Збройних Сил України оголосили нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. Про це йдеться у повідомленні командування ВМС, повідомляє ЛігаБізнес.

Ці маршрути були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO) у липні 2023 року. Рада IMO визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом, вказується в повідомленні.

"Вказані маршрути в першу чергу використовуватимусь для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24.02.2022 р." , - заявили військові.

До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в умовах військової загрози та мінної небезпеки.

Додатковий маршрут з Одеси прокладено у суверенних водах України та веде до територіальних вод та виключної морської економічної зони Румунії.

Кабінет міністрів у липні ухвалив постанову №548 про створення додаткового механізму гарантій відшкодування шкоди, яку Росія може заподіяти фрахтувальникам, операторам чи власникам суден.

Документ передбачає, що у випадку, якщо страховик відмовиться компенсувати оператору чи власнику суден шкоду, заподіяну внаслідок вторгнення Росії в Україну, ті можуть протягом 90 днів звернутися до Міністерства інфраструктури для отримання компенсації. Отримати компенсацію можна за руйнування чи загибель судна, псування вантажу, витрати, пов’язані з ліквідацією забруднення довкілля, штрафи за забруднення довкілля чи заподіяння шкоди життю і здоров’ю пасажирів або членів екіпажу.