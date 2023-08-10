Син екснардепа хотів організувати замовне вбивство депутата на Вінниччині — ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині від забороненої в Україні партії ОПЗЖ, який замовив вбивство іншого депутата цієї місцевої ради, повідомляє Новое время.

ДБР повідомляє, що батько затриманого є колишнім народним депутатом VII скликання від забороненої Партії регіонів та чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої ОПЗЖ.

На початку повномасштабного вторгнення Росії він виїхав з України. Бізнесові та політичні інтереси у місті та регіоні представляв його син, який добровільно склав повноваження депутата міської ради.

ДБР зазначає, що кілька місяців тому у батька замовника загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань, пов’язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво.

Таким чином, син вирішив "допомогти" батьку та намагався організувати замовне умисне вбивство іншого депутата — члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради.

Зазначається, що організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів.

У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора.

ДБР повідомляє про проведенння обшуків за місцем проживання, у транспортному засобі затриманого, а також у його співучасників.

Повідомляється, що в нього вилучили зброю, кошти та інші докази, що підтверджують злочинні наміри фігурантів.

Фото: ДБР

Йому повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вживаються заходи для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.