Наразі ще жодну людину не внесли в реєстр олігархів – Данілов

В український реєстр олігархів досі не вписали жодного прізвища. ﻿﻿Про це заявив серкретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Українська правда.

"У нас сьогодні жодна людина ще не внесена в реєстр олігархів. Справа в тому, що внесення тих чи інших осіб (в реєстр олігархів – ред.) – відповідальна річ. Вони мають відповідати тим критеріям, які прописані в законі.

Але ми знаходимося в стані війни, і сьогодні дуже складно розуміти, що сталося з тими чи іншими активами, які знаходяться на окупованих територіях. Сьогодні складно розуміти, що буде з тими чи іншими активами, які під обстрілами" , – сказав він.

За словами Данілова, список претендентів на звання "олігарх", який минулого року налічував 86 осіб, наразі скоротився після подальшої перевірки цих людей.

Коментуючи критичний висновок Венеційської комісії щодо закону про олігархів, Данілов зазначив, що ця "поважна установа" має розуміти, що цей документ – "питання національної безки" для України.