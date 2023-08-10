У Польщі заявили, що найгарячіший етап суперечки з Україною в минулому

Голова Канцелярії президента Польщі Павел Шрот заявив, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною вже в минулому, повідомляє Польське радіо.

Він зазначив, що очільник президентського Бюро міжнародної політики, міністр Марцін Пшидач отримав особисте запрошення від української сторони на переговори в Саудівській Аравії.

За його словами, це свідчить про покращення відносин.

"Думаю, це не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть з’являтись. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розв’язання, щоб відносини між нашими країнами були добрими і ставали кращими", – зазначив Шрот.

Предметом суперечки між Польщею та Україною стало, серед іншого, питання ембарго на українське зерно та заява Польщі про те, що, попри припинення блокади з боку ЄС, вона продовжить заборону в односторонньому порядку.