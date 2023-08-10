Ми ніколи не побачимо Путіна та Зеленського за одним столом — Куліба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував пропозицію президента ОАЕ Мухаммеда бен Заїда Аль Нахайяна провести переговори президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна під час кліматичного саміту у Дубаї. Глава українського МЗС нагадав під час інтерв'ю Corriere della Sera, що переговори з агресором можливі лише тоді, коли РФ виведе свої війська з окупованих територій нашої держави, повідомляє Дзеркало тижня.

Але навіть за таких умов, продовжив Кулеба, говорити з Путіним ніхто не буде.

"Путін не партнер (для переговорів, - ред.). Він скоїв дуже багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна та Зеленського за одним столом" , - сказав Кулеба.

Він нагадав, що переговори можливі лише після повної деокупації всіх захоплених територій. Цього можна досягти за рахунок війни та дипломатії.

"З першим справляються наші генерали, їхнє завдання підштовхнути росіян до відступу і зрозуміти, що говорити краще, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію та діалог, коли це можливо" , - зазначив міністр.

Кулеба також відповів, чи можливий компроміс щодо переговорів. Наприклад, їхній початок до моменту виведення всіх росіян з України.

"Ми не віримо росіянам на слово, ніхто в здоровому глузді не повірить. Перш ніж піти (на компроміс з переговорів, - ред.), ми хотіли б переконатися, що він серйозний, а не обман. Що росіяни потім не повернуться, щоб знову атакувати нас. Я розумію ці питання та їхню логіку, але я не можу дати однозначних відповідей, тому що їх немає, на коні життя мільйонів людей" , - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, кілька днів тому Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк у російському інформаційному полі – ворожі Tg-канали поширюють дезінформацію про те, що на зустрічі в Саудівській Аравії Україна погодилася на мирні переговори з РФ до деокупації всієї захопленої території. Про це нібито повідомляло видання The Wall Street Journal в одній зі своїх статей, проте у вказаному матеріалі такої тези не було.