Засновник "Яндекса" виступив проти війни

Співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож уперше з лютого 2022 року публічно розкрив свою позицію щодо російського вторгнення в Україну, заявивши, що він "категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну".﻿ Про це йдеться у заяві Воложа, яку його представники передали виданню The Bell.

Як пише російська служба ВВС, заява Воложа з'явилась незабаром після того, як журналісти звернули увагу на біографію на особистому сайті бізнесмена - у ній Волож назвав себе ізраїльським підприємцем, який народився в Казахстані.

Росія в біографії не згадувалася як країна, де Волож проживав і вів бізнес.

Воложа з початку повномасштабної війни також неодноразово критикували за відсутність чіткої публічної позиції.

"З літа 2022 року "Яндекс" веде переговори про поділ бізнесу на російську і міжнародну частину, щоб Волож мав можливість вийти з російського бізнесу і самостійно розвивати частину проєктів компанії за кордоном" , - пише The Bell.

"За останній рік мені ставили багато запитань, і особливо багато їх з'явилося цього тижня. Мені б хотілося прояснити свою позицію.

Я категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну, де в мене, як і в багатьох, є друзі та родичі. Я в жаху від того, що щодня в будинки українців летять бомби. Незважаючи на те, що з 2014 року я не живу в Росії, я розумію, що і на мені є частка відповідальності за дії країни" , - стверджує Волож.

"Яндекс як технологічна компанія відбувся завдяки неймовірно талановитим інженерам, яких нам вдалося залучити, утримати і виростити.

Не ми одні вірили в можливість будівництва нової Росії. Російські підприємці, науковці та багато інших, хто мав змогу виїхати з Росії в 1990-ті, все ж таки вирішили залишитися і допомогти побудувати країну, про яку мріяли. Така можливість випадає раз у житті. До Росії приїжджало і багато іноземців. Міжнародні компанії, бізнесмени, підприємці.

Згодом стало зрозуміло, що Росія не поспішає ставати частиною глобального світу. При цьому тиск на компанію зростав. Але ми не здавалися, робили все можливе попри зовнішні умови. Чи завжди вдавалося знайти правильний баланс? Зараз, озираючись назад, зрозуміло, що щось можна було б зробити інакше" , - йдеться у заяві співзасновника "Яндекса".

Волож додав, що у 2014 році переїхав до Ізраїлю і "відтоді займався розвитком міжнародних проєктів Яндекса".

"Але в лютому 2022 року світ змінився, і я зрозумів, що моя історія з "Яндексом" закінчена.

Після початку війни я зосередився на підтримці талановитих російських інженерів, які вирішили покинути країну і почати нове життя. Це виявилося непростим завданням, яке вимагало багато зусиль, уваги та обережності. Зараз ці люди перебувають за межами Росії і можуть почати робити щось нове в найпередовіших галузях технологій. Вони принесуть величезну користь тим країнам, де залишаться" , - стверджує він.

Волож додав, що "було багато причин, через які йому доводилсь мовчати", але не назвав їх.

"Можна сперечатися про своєчасність моєї заяви, але не про її суть. Я проти війни" , - резюмував він.

Волож у червні 2022 року потрапив до санкційних списків ЄС. В офіційному журналі ЄС він вказаний як бізнесмен, який матеріально і фінансово підтримує уряд Росії і несе відповідальність за дії або політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

У публікації ЄС йдеться, що "Яндекс" відповідальний за просування державних ЗМІ в пошуковій видачі та видалення критики Кремля, зокрема тієї, що стосується російської агресії.

Нагадаємо, співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож, який потрапив до санкційного списку ЄС, "негайно" пішов у відставку з посади гендиректора материнської компанії Yandex N.V. та вийшов з ради директорів.