Фронт і зброя: керівництво України і США обговорило оборонну співпрацю

Представники військово-політичного керівництва України та США провели відеозустріч, присвячену ситуації на фронті та оборонній співпраці.﻿ Про це заявили в Офісі президента, повідомляє Укрінформ.

"За дорученням президента Володимира Зеленського в Офісі глави держави відбулася зустріч у форматі відеоконференції представників військово-політичного керівництва України та США, присвячена ситуації на фронті та оборонній співпраці" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з української сторони у зустрічі взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець, міністр оборони Олексій Резніков, його перший заступник Олександр Павлюк, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Схід", "Таврія", начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, командувач Національної гвардії Олександр Півненко, голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Від американської сторони в онлайн-зустрічі взяли участь радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

"Спілкування з нашими союзниками в такому розширеному форматі, яке вже відбувалося раніше, підкреслює високий рівень партнерства між нашими країнами, зокрема в оборонній сфері" , – зазначив Єрмак.

Він подякував Сполученим Штатам за вагому допомогу Україні на всіх рівнях, яка є життєво важливою для нашої армії та людей.

Залужний і командувачі ОСУВ ознайомили американську сторону з поточною ситуацією на фронті, окремо приділили увагу наступальним діям українських військ на важливих ділянках.

Було акцентовано на ключових потребах Сил оборони, а також на необхідності посилення захисту українських міст та інфраструктури від російських повітряних атак.

Представники американської сторони засвідчили свою велику повагу до героїзму українського народу та запевнили, що підтримка України з боку США триватиме стільки, скільки буде потрібно.