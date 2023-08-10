Рада обмежила продаж сигарет і алкоголю в дьюті-фрі

Верховна Рада в четвер, 10 серпня, ухвалила у другому читанні й цілому законопроєкт №9315 про тимчасову заборону продажу українських сигарет в магазинах безмитної торгівлі (дьюті-фрі) та запровадження лімітів на продаж інших сигарет та алкоголю в одні руки. Про це заявив депутат з "Голосу", автор законопроєкту Ярослав Железняк, повідомляє ЛігаБізнес.

За документ проголосували 276 депутатів.

Законопроєкт містить дві основні пропозиції:

- заборонити на час воєнного стану поміщення і продаж в магазинах безмитної торгівлі (дьюті-фрі) вироблених в Україні тютюнових виробів. Протягом місяця вони мають відзвітувати про запаси сигарет, інакше у них можуть забрати ліцензію;

- заборонити на час воєнного стану продаж у дьюті-фрі більш як двох пачок сигарет і 1 літру міцного алкоголю на добу на одну людину – і лише за наявності паспорта. Для алкоголю з вмістом спирту до 22% встановлюється ліміт у 2 літри. За перевищення встановлених лімітів запроваджуються штрафи в розмірі від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів (13 600 – 17 000 грн).

Крім того, закон забороняє імпорт сигарет, сигар і тютюну із Білорусі на час дії воєнного стану.

Закон набирає чинності з наступного місяця після його опублікування.

Він розроблений з метою руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради раніше встановила, що у 2022 році 15 магазинів безмитної торгівлі нібито продали 20 млн пачок сигарет. Насправді багато цигарок не доїжджають до магазинів дьюті-фрі, їх продають на сторону без сплати необхідних податків.

Раніше Железняк казав, що заборонити продаж українських сигарет у дьюті-фрі – не дуже елегантне рішення, але "єдине дієве в цій ситуації".