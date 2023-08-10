Це не супермаркет. Ігнат пояснив, чому не так просто купити системи ППО

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, у чому складність придбання систем ППО для України, повідомляє Новое время.

В ефірі національного телемарафону він зазначив, що системи ППО — це технологічна зброя, яку продають за погодженням урядів країн.

Ігнат назвав маніпуляцією заяви лідерів думок про те, що "країна не купила ППО" на кошти, виділені на інші потреби.

"Вони помиляються, коли кажуть, що можна було за ці гроші купити ППО. Це повна маніпуляція, не можна піти до супермаркету і купити ППО або винищувач. Таких супермаркетів немає, це технологічна зброя, яку продають за погодженням урядів країн. Навіть і танки так само, продаються тільки за погодженням" , — резюмував представник Повітряних сил ЗСУ.

Наприкінці липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україні потрібно 10−12 систем Patriot або подібних до них, для того, щоб охопити всю країну.