Розблокування портів дасть Україні понад $18 млрд, - експерт

Розблокування портів для всіх видів продукції дасть Україні понад $18 млрд на рік - це значна сума, яка потребує нашого бюджету для фінансування ЗСУ та оборони, адже західні партнери не дають нам коштів на війну. Про це з посиланням на керівника Центру політичного аналізу Володимира Головка, повідомляє РБК-Україна.

"Блокування морських портів виснажує українську економіку. А якщо виснажується економіка - виснажується фінансування сектору безпеки, тому що ми знаємо, що нам допомагають наші західні партнери, але ці кошти не повинні йти на оборону. Тобто, оборону фінансує український народ, український бізнес за рахунок своїх податків" , - пояснив Головко.

Він підкреслив, що без відновлення повноцінної роботи портів ми матимемо проблеми з фінансуванням опору російській агресії, адже податків, які збираються в Україні, не вистачає.

"За попередніми підрахунками, розблокування портів для всіх видів продукції може дати до 18-20 мільярдів доларів в економіку. Це не тільки для держави, це загалом для нашої економіки. На екстреному засіданні дипломатичного корпусу, яке було на Закарпатті, прем'єр-міністр міністр акцентувало увагу, що саме питання логістики має бути одним із пріоритетів роботи нашого дипломатичного корпусу за кордоном" , - наголосив Головко.

Раніше президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що поновлення роботи портів та забезпечення експорту всіх видів продукції дозволить Україні збільшити на третину обсяг нинішніх надходжень до бюджету.