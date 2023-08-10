Верещук: Ми не можемо дозволяти людям брати російські паспорти

Український уряд не може дозволяти людям брати російські паспорти. Але якщо паспорт потрібно взяти, щоб виїхати і врятуватися, то "треба брати і рятуватися". Про це заявила віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Радіо Свобода.

"Я ще раз, удесяте чи вдвадцяте, повторю свою позицію. Ми, як український уряд, не можемо говорити і дозволяти людям брати російські паспорти. Бо російський паспорт – це така ж зброя, як російська ракета. І ми воюємо, щоб ніколи російського паспорта, паспорта окупанта, не було на жодному метрі і в жодної людини, нашого громадянина на території України" , - пояснює Верещук.

За її словами, отримати російський паспорт – це не злочин. Але "Росія робить усе, щоб за паспортом йшли далі кроки, які будуть потім, можливо, кваліфіковані як ознаки колабораційної діяльності".

Зокрема, йдеться про так звані вибори, які Росія планує на вересень. Саме тому, на думку міністерки, "вони в такому алярмовому порядку паспортизують наших людей. І ті, хто відмовляються, звичайно, отримують великі проблеми".

"Саме тому я завжди казала – не очікуйте, поки вас змусять бути колаборантами. Ви потім будете змушені пояснювати українським правоохоронним органам, як це відбувається на Харківщині, як це досі відбувається на Херсонщині" , - розповідає урядовиця.

На запитання про темпи паспортизації Ірина Верещук відповіла, що російські паспорти на окупованих територіях роздають масово. Тому закликає людей не чекати і виїжджати з окупації.

"Виїхало сотні тисяч людей, тільки щоб не взяти цей паспорт... Вони розуміють, що не можуть дістати оцього 100-відсоткового "одобрямсу". І вони роблять усе, щоб підігнати цю цифру під 100%. Тому я прошу виїхати. Тому я прошу не чекати і не здаватися на милість ворога" , – зазначила Верещук.

Інакше, за словами міністерки, українські громадяни, які візьмуть паспорт в окупації, мають усвідомлювати, що коли Україна звільнить свої території від загарбників, відбуватимуться перевірки на колабораціонізм.