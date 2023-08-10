​​Україна торік імпортувала з ЄС більше авто, ніж Китай

У 2022 році ЄС імпортував в Україну 436,3 тисяч авто – це більше, ніж до Китаю і Туреччини.

Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA), повідомляє﻿ Укравтопром.

Загалом торік ЄС експортував близько 5,6 млн легкових авто.

Основним напрямком експорту для Євросоюзу залишається Велика Британія. У 2022 році до Сполученого Королівства було експортовано більше мільйона автомобілів із ЄС, що еквівалентно кількості експорту до США та Китаю разом узятих.

Друге місце в рейтингу "країн-споживачів" належить США (704,4 тис. авто). Третє місце посіла Україна (436,3 тисяч авто). Далі у рейтингу – Китай і Туреччина.