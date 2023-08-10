На Мозирському НПЗ в Білорусі сталася пожежа, через тиждень після застереження СБУ
На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сталася пожежа з факельним горінням, повідомляє Економічна правда.
Про інцидент повідомляє МНС Білорусі.
Займання сталося на установці з виробництва бензину Мозирського НПЗ.
"Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозирі Гельської області. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.
Причину загоряння встановлюють.
Нагадуємо:
4 серпня Служба безпеки України попередила, що диверсійно-розвідувальна група кадрових військових РФ, які перебувають у Білорусі під виглядом вагнерівців, готує провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі з метою втягування Білорусі в повномасштабну війну.
Служба безпеки України отримала розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором".Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема зі свідчень військовослужбовця ЗС РФ, якого українські захисники взяли в полон.ом