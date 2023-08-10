На Мозирському НПЗ в Білорусі сталася пожежа, через тиждень після застереження СБУ

На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сталася пожежа з факельним горінням, повідомляє Економічна правда.

Про інцидент повідомляє МНС Білорусі.

Займання сталося на установці з виробництва бензину Мозирського НПЗ.

"Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозирі Гельської області. Постраждалих немає" , - ідеться в повідомленні.

Причину загоряння встановлюють.

Нагадуємо:

4 серпня Служба безпеки України попередила, що диверсійно-розвідувальна група кадрових військових РФ, які перебувають у Білорусі під виглядом вагнерівців, готує провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі з метою втягування Білорусі в повномасштабну війну.

Служба безпеки України отримала розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором".Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема зі свідчень військовослужбовця ЗС РФ, якого українські захисники взяли в полон.ом