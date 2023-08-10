Нардепів Торохтія і Гунька виключили з фракції "Слуга народу"

Народних депутатів Богдана Торохтія та Анатолія Гунька виключили із фракції "Слуга народу".﻿ Про це заявив голова фракції Давид Арахамія, повідомляє Укрінформ.

"Завершили усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції. Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу" , - зазначив Арахамія.

Як підкреслив голова фракції, "далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде". Арахамія також закликав інші фракції "жити по-новому" і очищатися від негідників, яким не місце в політиці".

Раніше Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили﻿ Гунька, який за 85 тис. доларів "продавав" землю Національної академії аграрних наук. Вищий антикорупційний суд взяв його під варту.

Крім того, журналісти Bihus.Info зафіксували﻿, як Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.