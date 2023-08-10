Нардепів Торохтія і Гунька виключили з фракції "Слуга народу"
Народних депутатів Богдана Торохтія та Анатолія Гунька виключили із фракції "Слуга народу". Про це заявив голова фракції Давид Арахамія, повідомляє Укрінформ.
"Завершили усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції. Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу", - зазначив Арахамія.
Як підкреслив голова фракції, "далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде". Арахамія також закликав інші фракції "жити по-новому" і очищатися від негідників, яким не місце в політиці".
Раніше Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили Гунька, який за 85 тис. доларів "продавав" землю Національної академії аграрних наук. Вищий антикорупційний суд взяв його під варту.
Крім того, журналісти Bihus.Info зафіксували, як Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.