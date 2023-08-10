Данілов розповів, чому на УПЦ МП звернули увагу після вторгнення

РНБО помітила загрозу національній безпеці з боку представників УПЦ (МП) лише під час повномасштабної війни, тому що саме після 24 лютого 2022 року вони "перейшли межу".﻿﻿ Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Українська правда.

"Те, що стосується ситуації, пов’язаної з церквою, майте на увазі, що це – дуже непросте питання. І коли вони (представники УПЦ (МП) – ред.) перейшли межу після війни, коли частина із них фактично підтримала цю війну, не засудила цю війну, ви знаєте, що рішення були ухвалені миттєво. Тому не варто закидати нам, що, нібито, ми нічим там не займалися.

Рада національної безпеки і оборони розбиралася у цьому питанні і довела відповідними документами, хто до кого відноситься, хто до кого має ті чи інші стосунки" , – розповів він.

2 грудня 2022 року президент Зеленський та РНБО запровадили санкції проти церковників УПЦ МП. Крім того, РНБО тоді доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.