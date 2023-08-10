У Литві заявили, що білоруські спецслужби стають дедалі агресивнішими

Громадян Литви піддають допитам на прикордонних пунктах з Білоруссю і примушують до співпраці з білоруськими спецслужбами шляхом шантажу і психологічного тиску.﻿ Про це йдеться у пресрелізі Департаменту державної безпеки (ДДБ) Литви, повідомляє Європейська правда.

У заяві йдеться, що білоруські спецслужби перевіряють комп'ютери та мобільні телефони литовських громадян, а також контакти, акаунти в соцмережах, фотографії та картографічні маршрути, які містяться в них.

Крім того, у литовських громадян збирають інформацію про їхні політичні вподобання і місця роботи, а також намагаються встановити зв'язки зі співробітниками прикордонних, правоохоронних і розвідувальних органів.

Держбезпеки Литви відзначає випадки, коли литовським громадянам забороняли в'їзд до Білорусі після того, як стало відомо про їхню підтримку України та засудження російської агресії.

За даними литовської спецслужби, під час допитів громадян Литви піддавали шантажу і психологічному тиску, заявляючи, що знімуть заборону на в'їзд до Білорусі, якщо ті погодяться співпрацювати зі спецслужбами країни, тоді як відмова від співпраці може призвести до погроз шпигунства або кримінальних звинувачень.