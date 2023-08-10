Відключення світла. Що чекає на українців взимку: фактори, від яких залежить ситуація
Ситуація з енергетикою цієї зими залежатиме від сукупності факторів. Зокрема, від ракетних обстрілів і погодних умов. Наразі важко спрогнозувати чи будуть відключення світла цієї зими. Про ймовірне повторення енергетичної кризи взимку розповів у коментарі 24 Каналу аналітик Юрій Щедрін, повідомляє Новое время.
Готовність до зими, обстріли та морози
Після масових ракетних атак по інфраструктурі України не залишилося жодної ТЕС чи ГЕС, яка б узимку не зазнала уражень. Через це в Укренерго вже заявили, що компанія готується до найгіршого сценарію цієї зими.
Юрій Щедрін каже, що повторення ситуації з відключеннями світла і блекаутами минулої зими залежатимуть від певних факторів, а саме:
— чи повторяться масові ракетні обстріли енергетичної інфраструктури;
— на скільки зможе відновитися енергосистема від попередніх обстрілів та підготуватися до зими;
— на скільки буде холодною зима.
Літній дефіцит електроенергії і підготовка до зими
"Ситуація не є простою, навіть улітку. Але ми не прогнозуємо ніяких відключень споживачів через те, що в енергосистемі не вистачає електроенергії", — сказав голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.
За його словами, до зими енергетикам необхідно залучити всю генерацію, яка є доступною, зокрема залучити й імпортну електроенергію. Щоб мінімізувати ризики під час проходження осінньо-зимового періоду, важливими є чотири елементи:
— ремонти пошкоджених енергооб'єктів (підстанцій, електростанцій);
— інженерний захист, який дозволить зменшити наслідки можливих ударів;
— ощадливе споживання електроенергії;
— щільність системи протиповітряної оборони.
"На 100% відновити той обсяг руйнувань, яких зазнала енергосистема, за ті 8 місяців, які минули після зупинки обстрілів, фізично неможливо", — зауважив очільник Укренерго.