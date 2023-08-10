Маляр: Окупанти спалюють своїх загиблих поблизу Мелітополя

Російські війська зазнають великих втрати − загиблих солдатів майже безперервно кремують на відкритій території поблизу тимчасово окупованого Мелітополя, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Зараз скрізь на фронтах активні бойові дії. Гине дуже багато ворожих бійців. Сотні загиблих щодня і на Сході, і на Півдні.

Командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу та здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії".

За словами Маляр, убитих загарбників доставляють вантажними автомобілями до Запорізької області, а поблизу Мелітополя на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл. Уже тривалий час місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим.

Також заступниця міністра додала, що до моргу Чаплинської райлікарні в Херсонській області окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку. Загарбників хоронять на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.