У Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію

У Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію
Фото: Telegram

У Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила Куп'янська міська військова адміністрація.

Так, згідно з розпорядженням, яке підписав Андрій Канашевич, евакуацію проводитимуть з таких громад Куп'янського району:

  • Дворічанської;
  • Петропавлівської;
  • частково з Кіндрашівської, Курилівської та Куп'янської.

У Куп'янській МВА уточнили, що обов'язкова евакуація у громаді буде з:

  • Куп'янська — Заоскілля;
  • Ківшарівки;
  • Куп'янська-Вузлового.

З детальним переліком населених пунктів можна ознайомитися за посиланням﻿.

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