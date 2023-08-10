У Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію
У Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомила Куп'янська міська військова адміністрація.
Так, згідно з розпорядженням, яке підписав Андрій Канашевич, евакуацію проводитимуть з таких громад Куп'янського району:
- Дворічанської;
- Петропавлівської;
- частково з Кіндрашівської, Курилівської та Куп'янської.
У Куп'янській МВА уточнили, що обов'язкова евакуація у громаді буде з:
- Куп'янська — Заоскілля;
- Ківшарівки;
- Куп'янська-Вузлового.
З детальним переліком населених пунктів можна ознайомитися за посиланням.