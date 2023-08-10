Естонія відправить Україні партію стрілецької зброї та боєприпасів

Уряд Естонії оголосив про передачу Україні 150 одиниць ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, "необхідно підтримати Україну проти агресії з боку РФ", яка, переконаний він, "не повинна отримувати вигоду від агресії".

Естонія вже надала Україні понад 400 млн євро військової допомоги, що становить понад 1% ВВП. Раніше Таллінн передав Києву протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, польові шпиталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухі пайки.

Днями США підтвердили підготовку нового пакета військової допомоги для України на 200 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що уряд Болгарії схвалив проєкт угоди між Міністерствами внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатне надання 100 БТР.