МЗС Фінляндії: Україна сама визначить умови для миру, на неї не можна тиснути

Україна є суверенною державою, вона сама має визначити умови для мирних переговорів та завершення війни з Росією, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Yle.

Міністр наголосила, що зараз країни Заходу роблять для припинення війни все можливе, допомагаючи Україні "рішуче, переконливо та наполегливо".

За її словами, як в результаті виглядатиме мир - має визначити Україна.

"Особливо на даному етапі дуже важливо, щоб на Україну не чинився тиск у якомусь напрямку звідкись ще", - зазначила Валтонен.

Чиновниця нагадала, що Україна є суверенною державою, яка має право на територіальну цілісність та оборону.

"За цією ж логікою, Україна здатна сама визначити, коли вона готова до мирних переговорів або, можливо, до миру", - додала Валтонен.

Заклики до мирних переговорів

Нагадаємо, останнім часом представники кількох країн почали закликати Україну до мирних переговорів з Росією. Зокрема, глава Міноборони Італії Гуідо Крозето заявив, що на фронті в Україні утворився "глухий кут". І для виходу Київ нібито має прийняти політичний вибір для завершення конфлікту.

У відповідь на подібні заклики радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що зараз Україна потребує військової підтримки, а не переговорів.

При цьому, як зазначив Подоляк, діалог буде найбільш вигідним для Росії.