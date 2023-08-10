ЗМІ: Уряд Німеччини готується надати Україні ракети Taurus

Уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення про надання Україна далекобійних крилатих ракет Taurus, здатних вражати цілі на відстані до 500 км, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо від власних джерел німецькому виданню t-online.

За повідомленнями з кіл керівної Соціал-демократичної партії, німецький уряд має намір оголосити про постачання крилатих ракет Taurus в Україну "найближчим часом", пише видання.

"Наразі канцелярія працює над вирішенням цього питання з найважливішим союзником Німеччини і найбільшим прихильником України – Сполученими Штатами Америки", – йдеться у публікації.

За інформацією з урядових партійних кіл, ВПС Німеччини також дали "зелене світло" на постачання німецьких Taurus. Минулого тижня Офіс канцлера отримав від Федерального міністерства оборони презентацію, в якій узагальнено найважливіші факти про ці ракети: Наявність у Бундесвері, ризики, ефективність зброї.

Як відзначає видання, це рішення може призвести до постачання не тільки крилатих ракет Taurus, а й американських ракет ATACMS. Як підтвердили t-online кілька соціал-демократів, скоординований підхід, особливо зі США, є необхідною умовою для того, щоб канцлер погодився на нові системи озброєнь для України.

Адміністрація Байдена досі відмовлялася від постачання ракет ATACMS. Але зміна курсу у Вашингтоні також може бути неминучою. За даними Politico, президент Байден у четвер звернеться до Конгресу США з проханням схвалити новий пакет озброєнь для України. Неясно, чи буде цей пакет включати ракети ATACMS, про які Київ просить вже кілька місяців.