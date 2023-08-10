США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 2 мільйони доларів на гранти українському бізнесу для швидкого перенавчання та працевлаштування нових працівників у пріоритетних секторах економіки, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У межах програми "Конкурентоспроможна економіка України" буде надано близько 20 грантів від 35 до 150 тис дол.

Подати заявку можуть малі та середні підприємства, бізнес-асоціації, неурядові організації, бізнес-спільноти та інші організації з розвитку підприємництва.

Пріоритетом програми є навчання підприємництва та професійним навичкам у машинобудуванні, електротехнічному виробництві, логістиці, виробництві товарів меблевої, текстильної та інших переробних галузей, сфері індустріального дизайну та індустрії моди, розвитку навичок для експорту та міжнародної торгівлі.

Заявки на участь у програмі прийматимуться до до 1 грудня 2023 року (включно) поетапно з трьома дедлайнами: 28 серпня, 16 жовтня, 1 грудня 2023 року.

Детальна інформація щодо подання заявки, необхідних документів та умов відбору — за посиланням﻿.

Нагадуємо:

Міжнародна гуманітарна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe надає грантову допомогу підприємцям, які стали внутрішньо переміщеним особам, а також мікробізнесу, який постраждав від війни.