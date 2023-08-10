ВАКС заарештував помічника нардепа Гунька з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд 10 серпня заарештував помічника народного депутата Анатолія Гунька з можливістю звільнення під заставу у 2 млн грн, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав помічнику народного депутата, якого напередодні викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 9 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Анатолію Гуньку запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю вийти за заставу.

8 серпня правоохоронці затримали на хабарі народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька.

За даними слідства, Гунько у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком, який подарував нардепу годинник Breguet вартістю понад $10 тис., і ще одним спільником Володимиром Івасиком вимагали та отримали хабар від представника сільського підприємства ТОВ "Агроформ-2019" Нікуліна.

Гроші вони одержали за надання державних земель на обробку. Цими землями користуються дослідні господарства зі структури Національної академії аграрних наук. Зокрема, йшлося про ДГ "Тучинське", яке розташоване в селі Тучин Рівненської області. Як стверджував прокурор, за кожен 1 га землі потрібно було заплатити $130. Загалом йшлося про 1700 га за $221 тис. З цієї суми необхідно було передати завдаток у $85 тис., а решту – після збирання врожаю.