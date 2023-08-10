Представники України та США обговорили ситуацію на фронті та оборонну співпрацю

Представники України та США у форматі відеоконференції обговорили ситуацію на фронті та оборонну співпрацю, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс президента.

В розмові взяли участь представники військово-політичного керівництва України та США.

Очільник Офісу глави держави Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за вагому допомогу Україні на всіх рівнях, яка є життєво важливою для нашої армії та людей.

Валерій Залужний і командувачі ОСУВ ознайомили американську сторону з поточною ситуацією на фронті, окремо приділили увагу наступальним діям українських військ на важливих ділянках.

Було акцентовано на ключових потребах сил оборони, а також на необхідності посилення захисту українських міст та інфраструктури від російських повітряних атак.

В ОП зазначають, що "представники американської сторони засвідчили свою велику повагу до героїзму українського народу та запевнили, що підтримка України з боку США триватиме стільки, скільки буде потрібно".