Росіяни знову вдарили по мирному Запоріжжю, є потерпілі (Оновлено)
Російські війська знову вдарили по об‘єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, за даними місцевої влади є постраждалі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв в Telegram.
"Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури.
Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія.
Їду на місце. Сподіваюсь, без жертв".
Зараз на території Запорізької області триває повітряна тривога.
Оновлено: За даними Куртєва, на місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі.
"На цей час відомо про двох постраждалих. Людей у стані легкої тяжкості доставлено до медичного закладу", - додав він.
Що передувало: 9 серпня російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. Станом на ранок 10 серпня було відомо про 3 загиблих та 9 поранених, серед яких немовля.