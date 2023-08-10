Росіяни знову вдарили по мирному Запоріжжю, є потерпілі (Оновлено)

Російські війська знову вдарили по об‘єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, за даними місцевої влади є постраждалі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв в Telegram.

"Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури.

Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія.

Їду на місце. Сподіваюсь, без жертв".

Зараз на території Запорізької області триває повітряна тривога.

Оновлено: За даними Куртєва, на місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі.

"На цей час відомо про двох постраждалих. Людей у стані легкої тяжкості доставлено до медичного закладу", - додав він.

10 серпня росіяни знову вдарили по мирному Запоріжжю

відео ОВА pic.twitter.com/as1ADTt0rk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 10, 2023

Що передувало: 9 серпня російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. Станом на ранок 10 серпня було відомо про 3 загиблих та 9 поранених, серед яких немовля.