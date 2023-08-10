Дуда: У України недостаньо зброї, щоб змінити баланс у війні

Дуда: У України недостаньо зброї, щоб змінити баланс у війні
Фото: president.gov.ua

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що з тією кількістю зброї, яка зараз є у розпорядженні українських сил, Україна не здатна змінити баланс у війні, повідомляє Європейська правда.

Про це він розповів у інтерв’ю The Washington Post.

Дуда зазначив, що завдяки поставкам партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж Росія. Однак, за його словами, цього недостатньо.

"Питання в іншому: Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і взяти гору? І відповідь, ймовірно, ні. У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги", – заявив польський президент.

Нагадаємо, Міністерство оборони Сполучених Штатів фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.

За даними CNN, на основі поточної ситуації на полі бою західні посадовці починають вважати малоймовірним великий успіх сил оборони України, який би серйозно змінив ситуацію.

Новини

Популярні теми форуму

analytics