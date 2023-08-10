Польща запускає електронний бар'єр на кордоні з Росією: що відомо

Польща почала випробування електронного бар'єру на кордоні з Росією, щоб найближчими днями передати її прикордонній службі для подальшого використання, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила прес-секретар польської Прикордонної варти Ганна Михальська із посиланням на PAP.

Будівництво електронного бар'єру на кордоні з регіоном Кенігсберг розпочалося у квітні. Ця система камер і датчиків руху діятиме протягом приблизно 199 км. Вона буде розділена на 12 ділянок.

Очікується, що вся система буде готова до кінця вересня.

Михальська повідомила, що останній із дванадцяти електронних контейнерів був встановлений на кордоні — недалеко від Голдапа.

"Це важливі елементи електронного бар'єру, які пов'язують воєдино всі системи на різних ділянках" , — зазначила вона.

За її словами, на одній із ділянок підрядник, компанія Telbud, уже встановив усе обладнання, включно з камерами і кабелями виявлення. Це ділянка в районі Щурькова, яку охороняє прикордонна служба в Сенпополі.

"Наразі підрядник тестує цю ділянку, щоб найближчими днями передати її нам для приймання" , — пояснила Михальська.

За її словами, протягом наступних тижнів будуть послідовно прийматися й інші секції.

Як повідомлялось, прикордонна служба Польщі попросила Міністерство оборони направити до кордону з Білоруссю ще 1 тисячу військових.