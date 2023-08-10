Зеленський зустрівся з представником Вселенського патріарха: що обговорили
Представник Вселенського Патріархату митрополит Халкедонський Еммануїл прибув з візитом до України та провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє пресслужба голови держави.
Глава держави зазначив, що візит митрополита є дуже важливим сигналом підтримки України та українського народу з боку Вселенського Патріархату. Президент передав Вселенському Патріарху запрошення відвідати Україну.
Зі свого боку митрополит Еммануїл переказав главі держави найкращі вітання від Його Всесвятості.
"Ми дуже сильно підтримуємо вас у цей важкий момент. Ви можете бути впевнені в нашій підтримці та в усьому, що ми можемо зробити від імені Вселенського Патріархату", – зазначив він.
Під час розмови було приділено увагу духовній незалежності України, обговоренню Української формули миру, а також питанню повернення дітей, незаконно депортованих із нашої країни.