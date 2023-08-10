ССО показали кадри знищення ворожої техніки на Південному напрямку
Сили спецоперацій показали кадри знищення ворожої техніки на Південному напрямку фронту, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба ССО.
Зазначається, що завдяки операторам одного з підрозділів ССО України були знищені спеціальні інженерні комплекси "Торнадо" на базі УРАЛу та автомобільна техніка підвозу боєкомплекту.
Кадри вибухів, зняті через тепловізор, свідчать, що це відбувалося в нічний час доби, з фіксацією наслідків ефективної роботи - вдень.
"Це відбулося на Південному напрямку. Там наші воїни провели розвідку позицій противника, і після виявлення цілей вдало знищили їх.
Загалом влучним вогнем було уражено 5 ворожих цілей. Окрім інженерних комплексів також було знищено міномет та бронетехніку противника".