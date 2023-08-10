ЗАЕС переведе четвертий блок у холодний режим через проблеми з парогенератором

Персонал Запорізької АЕС в Енергодарі готується перевести четвертий енергоблок у холодний режим через виявлені проблеми з одним із парогенераторів, повідомляє Интерфакс.

Про це повідомляє телеграм-канал станції.

"У процесі експлуатації четвертого блоку Запорізької АЕС персоналом станції виявлено ознаки нещільності трубної частини парогенератора номер 3", - йдеться у повідомленні.

Щоб осінньо-зимовий період пройшов надійно та обладнання залишалося у справному стані, було ухвалено рішення перевести реактор енергоблоку у стан "холодний зупин".

"Для забезпечення парових власних потреб Запорізької АЕС розглядається питання щодо переведення енергоблоку номер 6 у стан "гарячої зупинки", - уточнили на станції.

Про переведення четвертого енергоблоку у гарячий режим стало відомо 25 липня. Це рішення пояснювалося необхідністю охолодити п'ятий реактор для планових робіт.

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Станція не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року. Два енергоблоки у ремонті, три перебувають у холодному режимі, один у режимі гарячого зупинки для забезпечення власних потреб станції.

Об'єкти станції об'єднані у ФГУП "Запорізька АЕС" та перебувають у власності Росії. Оператором є АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", засноване АТ "Росенергоатом" (входить до ДК "Росатом").

З 1 вересня минулого року на АЕС чергують інспектори МАГАТЕ.