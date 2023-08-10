ЗМІ: У Роттердамі вилучили рекордні 8 тонн кокаїну на 600 млн євро

Нідерландські митники виявили 8 064 кілограми кокаїну в порту Роттердама – це найбільша партія наркотиків, яку коли-небудь вилучали в Нідерландах, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє телерадіомовник NOS.

Кокаїн виявили ще 13 липня. Про "улов" було оголошено лише зараз через розслідування походження наркотиків.

Наркотики, вулична вартість яких становить 600 мільйонів євро, були знайдені в контейнері з бананами. Контейнер походив з Еквадору і прибув до Роттердаму через Панаму.

Митниця виявила партію наркотиків під час перевірки контейнера за допомогою службових собак і сканування. Після того наркотики були знищені.

Найбільший "улов" до цього часу становив близько 4500 кілограмів, повідомляє директор митниці в порту Роттердама.

Великий "улов" спричинить заворушення у злочинному середовищі, очікує Ян Струйс, голова Голландської поліцейської спілки: "Це безпрецедентно велика партія, тож ми неодмінно побачимо її наслідки".

За останні роки Еквадор став одним з головних експортерів кокаїну до Європи та США. Після США та Іспанії, Нідерланди були найважливішим пунктом призначення для наркотиків з цієї країни в минулому році.

Нагадаємо, у липні італійська влада вилучила рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни, яку перевозили кораблями біля південного узбережжя Сицилії.