Кулеба назвав проривом для України саміт у Саудівській Аравії

Мирний саміт у Саудівській Аравії, що відбувся минулими вихідними, став для України проривом, який показав можливість об'єднання країн навколо української формули миру президента Володимира Зеленського, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Reuters.

"Якщо країна хоче бути на передньому краї світової політики, вона має стати учасником цих координаційних зустрічей", - сказав він, маючи на увазі переговори в Джидді та менш масштабний захід, що відбувся раніше цього літа в Копенгагені.

Кулеба зазначив, що кількість країн, зацікавлених в участі у мирних переговорах, різко зросла за останні тижні, додавши, що ці заходи закладають надважливе підґрунтя для майбутніх переговорів щодо мирного бачення України.

"Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом, оскільки вперше в ній узяли участь країни, що представляють увесь світ, а не тільки Європу і Північну Америку", - сказав він.

Саміт у Саудівській Аравії

На дводенній зустрічі в Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська формула миру. Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Потім інформацію підтвердили і в Офісі президента.

На саміт були запрошені представники понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика і Китай.

Керівник ОП Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі представники мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський уперше запропонував формулу миру, щоб зупинити руйнівну російську війну. Вона містить 10 пунктів.