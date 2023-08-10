Зеленський: Продовжуємо готувати Українську доктрину

Зеленський: Продовжуємо готувати Українську доктрину
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В Україні триває робота над національною доктриною, яка має стати базисом для розвитку держави, повідомляє Українська правда.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Продовжуємо готувати Українську доктрину – ґрунтовний текст, основу для трансформації нашої держави. Не забуваємо нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну.
Україна обов’язково має реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю наших людей – усього нашого народу".

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