Маляр: ЗСУ мають успіхи в районі Урожайного і продовжують наступати під Бахмутом

Збройні сили України продовжують вести наступальні дії в районі Бахмута, а також на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На низці ділянок вони мають успіхи, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Ситуація на сході складна, але ворогу не вдається досягнути поставлених цілей", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронтах

Сили оборони ефективно стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Заступник міністра оборони України повідомила, що Авдіївський і Мар’їнський напрямки неприступні для ворога.

"Скільки вони не намагаються там наступати, нічого не виходить. Але зупиняти їх там непросто. Наші мужні бійці щодня у важких боях та суцільних обстрілах боронять там Україну", - додала Маляр.

ЗСУ наступають та мають успіхи

На Бахмутському напрямку на південному фланзі наші війська продовжують наступальні дії.

"Ворожі війська безуспішні робили спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Важкі бої тривають", - пояснила Маляр.

Також вона повідомила, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають наступальні дії.

Попри надважкі бойові умови та супротив ворога, українські війська мають частковий успіх у напрямку Урожайне, південніше та південно-східніше Старомайорське.

Контрнаступ ЗСУ

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України, наразі наші воїни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ, в рамках наступу на заході Запорізької області, почали просуватися поблизу Оріхова. Зокрема воїни продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області.