Зеленський розповів про розмову з військовим керівництвом Британії
Президент Володимир Зеленський у четвер мав закриту розмову з представниками військового керівництва Великої Британії, яку він назвав результативною, повідомляє Українська правда.
Про це розповiв Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Готуємо більше оборонних пакетів для наших воїнів та більше захисних систем для всього українського суспільства, зокрема систем ППО.
Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії – закриту розмову. Але результативну розмову".
10 серпня за дорученням Зеленського в Офісі президента відбулася зустріч у форматі відеоконференції представників військово-політичного керівництва України та США, присвячена ситуації на фронті та оборонній співпраці.