Фінляндія планує дозволити довгострокове розміщення військових США

Фінляндія веде переговори про нову угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, яка має сприяти поглибленню співпраці між країнами, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Yle.

Згідно з угодою, Фінляндія дозволить присутність військ іншої країни на своїй території довше, ніж звичайні військові навчання. Водночас про постійні бази американських військових не йдеться.

Мета угоди полягає в тому, що американські солдати отримають у розпорядження об'єкти і території у Фінляндії, наприклад, для тренувань, зберігання зброї і технічного обслуговування техніки.

Американські військові, ймовірно, отримають доступ принаймні до одного аеропорту і порту, а також доступ до деяких полігонів. Приміщення, що відводяться США, можуть бути розташовані на території нинішніх гарнізонів Сил оборони або в безпосередній близькості до них.

Іро Сяркка, старший науковий співробітник Інституту зовнішньої політики, підсумовує, що угода практично посилює можливість отримання допомоги Фінляндією і зближує країну зі Сполученими Штатами.

"Так, це дуже суттєва зміна в політиці безпеки Фінляндії. У Фінляндії ніколи не було військ з інших країн на довгостроковій основі в мирний час. І тепер, звичайно, всі перешкоди для практичної співпраці між Фінляндією і Сполученими Штатами будуть усунені", – сказав він.

Президенти Саулі Нііністьо і Джо Байден домовилися про поглиблення оборонної співпраці в березні 2022 року, після того, як Росія напала на Україну. Нііністьо зустрівся з Байденом у Вашингтоні невдовзі після нападу Росії.

Норвегія вже має подібну угоду про співпрацю зі Сполученими Штатами. Швеція і Данія також ведуть переговори про аналогічну угоду зі США.

Як повідомлялося, Державний департамент США схвалив продаж уряду Фінляндії обладнання для модернізації реактивних систем залпового вогню M270A2 вартістю 395 мільйонів доларів.

У листопаді 2022 року Державний департамент США схвалив продаж Фінляндії партії керованих ракет для РСЗВ М270 MLRS на 635 мільйонів доларів.