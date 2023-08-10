ОВА: Російські війська протягом дня 34 рази обстріляли Сумську область

Російські війська упродовж дня обстріляли 34 рази прикордонні райони Сумської області. Під удар окупантів потрапили 23 населені пункти 8 територіальних громад, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Загалом у регіоні протягом четверга, 10 серпня, внаслідок ворожих атак було зафіксовано 220 вибухів.

Дані про обстріл:

По території Хотінської громади противник з вертольота здійснив пуск ракет НАР (14 вибухів).

По території Великописарівської громади росіяни били з артилерії (33 вибухи) та мінометів (7 вибухів), а також з вертольота здійснили пуски ракет НУРС (10 вибухів), скидали з БПЛА вибухові пристрої типу ВОГ (2 вибухи).

По території Білопільської громади війська РФ били з гранатометів (15 вибухів АГС), артилерії (14 вибухів) та мінометів (14 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено автомобіль.

На територію Середино-Будської громади ворог скинув 48 мін. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приміщення Будинку культури. Крім того, було зафіксовано 5 вибухів з АГС та 2 вибухи з артилерії.

По території Краснопільської громади війська РФ били з мінометів (21 вибух).

Під мінометний обстріл (4 вибухи) потрапила також Свеська громада.

По території Новослобідської громади росіяни били з мінометів (9 вибухів).

На територію Есманської громади війська РФ скинули 32 міни.

Удари РФ по Сумській області

Населені пункти Сумської області після звільнення регіону від російських окупантів практично щодня зазнають обстрілів. Загарбники для ударів застосовують дрони, міномети, артилерію та інші види озброєнь.

Зазначимо, що нещодавно в області оголосили добровільну евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони від РФ.

Внаслідок російських мінометних обстрілів 5 серпня в Сумській області загинула одна людина.

Також повідомлялося, що 8 серпня під російські обстріли потрапили сім населених пунктів регіону у прикордонних районах.