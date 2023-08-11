В ООН шоковані ударом росіян по готелю у Запоріжжі

Гуманітарна координаторка Організації Об'єднаних Націй в Україні Деніз Браун засуджує російську ракетну атаку по Запоріжжю 10 серпня, внаслідок якої пошкоджено готель "Reikartz", де раніше зупинялися співробітники ООН, повідомляє Українська правда.

"Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо.

Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року" , – йдеться в заяві.

Браун зазначила, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, "досягла неймовірних обсягів" – і вони є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Вона закликала Росію "в ім’я людяності" дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні.