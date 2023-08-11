Росіяни "перевиховують" підлітків з окупованих територій у військових таборах – ЦНС

Окупанти звозять українських підлітків із тимчасово захоплених територій до російських військових таборів, щоб продовжити "перевиховувати" їх для подальшого вербування до армії РФ.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Центру національного спротиву.

Зокрема, із 1 по 18 серпня у російському місті Пєнза тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків з тимчасово окупованих територій у таборі "Гвардієць".

Зокрема дітей звезли з населених пунктів: Маріуполь, Кіровське, Єнакієве, Горлівка, Шахтарськ, Макіївка, Донецьк. В таборах дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях й концерти пропагандиста Олега Газманова.