До 80 тисяч на місяць: США планують збільшити виробництво 155 мм снарядів
У зв’язку з виникненням гострої потреби у снарядах калібру 155 мм після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Сполучені Штати планують наростити їх виробництво до понад 80 тисяч на місяць вже наступного року. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.
"Станом на сьогодні ми передали Україні понад 2 мільйони снарядів калібру 155 мм від початку бойових дій (2022 року – ред.). Ми також забезпечили швидке збільшення виробництва 155 мм боєприпасів з 14 тисяч на місяць у лютому 2022 року до приблизно 24 тисячі на місяць зараз, і ми плануємо робити більш як 80 тисяч на місяць наступного року", - сказав представник Пентагону.
Він підкреслив, що ці боєприпаси витрачаються швидко, а їхні запаси не є необмеженими. Втім, Сполучені Штати, крім виробництва, також взаємодіють із союзниками й партнерами, додав генерал.
Райдер нагадав, що поки США та інші країни нарощують виробництво снарядів, в Україну продовжуються поставки касетних боєприпасів. При цьому він підкреслив, що їх застосування відбувається по військових цілях:
"Ми маємо всі ознаки того, що вони (українські військові – ред.) використовують цю зброю на полі бою належним чином".