До 80 тисяч на місяць: США планують збільшити виробництво 155 мм снарядів

У зв’язку з виникненням гострої потреби у снарядах калібру 155 мм після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Сполучені Штати планують наростити їх виробництво до понад 80 тисяч на місяць вже наступного року.﻿ Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Станом на сьогодні ми передали Україні понад 2 мільйони снарядів калібру 155 мм від початку бойових дій (2022 року – ред.). Ми також забезпечили швидке збільшення виробництва 155 мм боєприпасів з 14 тисяч на місяць у лютому 2022 року до приблизно 24 тисячі на місяць зараз, і ми плануємо робити більш як 80 тисяч на місяць наступного року" , - сказав представник Пентагону.

Він підкреслив, що ці боєприпаси витрачаються швидко, а їхні запаси не є необмеженими. Втім, Сполучені Штати, крім виробництва, також взаємодіють із союзниками й партнерами, додав генерал.