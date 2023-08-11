ГУР: Серед офіцерів РФ побільшало суїцидів після вторгнення

Кількість суїцидів серед російських офіцерів після початку повномасштабної російсько-української війни значно зросла. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

"Кількість суїцидів серед рашистів і російських офіцерів після повномасштабного вторгнення зросла, і зросла значно. Частина з них може бути пов’язана з такими острахами (що їх доженуть українські військові – ред.)" , - зазначив він.

За словами представника Головного управління розвідки, тих росіян, які не хочуть бруднити руки у крові і виконувати злочинні накази, Україна готова прийняти, причому різних за рангом, від рядового до генералів і командувачів, у рамках проєкту "Хочу жить" - якщо вони здадуться у полон. Юсов упевнений, що це - найкращий і найбезпечніший вихід із ситуації для російських офіцерів.