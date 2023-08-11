ГУР: Серед офіцерів РФ побільшало суїцидів після вторгнення
Кількість суїцидів серед російських офіцерів після початку повномасштабної російсько-української війни значно зросла. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.
"Кількість суїцидів серед рашистів і російських офіцерів після повномасштабного вторгнення зросла, і зросла значно. Частина з них може бути пов’язана з такими острахами (що їх доженуть українські військові – ред.)", - зазначив він.
За словами представника Головного управління розвідки, тих росіян, які не хочуть бруднити руки у крові і виконувати злочинні накази, Україна готова прийняти, причому різних за рангом, від рядового до генералів і командувачів, у рамках проєкту "Хочу жить" - якщо вони здадуться у полон. Юсов упевнений, що це - найкращий і найбезпечніший вихід із ситуації для російських офіцерів.
"Ми гарантуємо поводження відповідно до Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права попри те, що мова йде про вбивць і агресорів. Мається на увазі гарантування того, що мова буде йти саме про захоплення у полон", - запевнив Юсов.