Китай поновлює групові туристичні поїздки у десятки країн

Міністерство культури та туризму Китаю оголосило про відновлення з 10 серпня дозволу на групові туристичні поїздки громадян до майже 80 країн світу, включаючи Європейський Союз, Японію, Велику Британію і Сполучені Штати, повідомляє Укрінформ.

Відтепер туристичні агенції та постачальники послуг онлайн-туризму в Китаї можуть відновити пропозиції групових турів до перелічених у документі країн і регіонів, а також послуги з бронювання авіаквитків і готелів для туристичних груп.

Як зазначається у повідомленні, перелік дозволених для групових турів держав розширено з урахуванням успішних результатів пілотної програми, що діяла від початку року, в ході якої "операції на ринку виїзного туризму були стабільними та впорядкованими й відігравали позитивну роль у просуванні туристичних обмінів та співпраці".

У МЗС Китаю з цього приводу заявили, що Китай і надалі розширюватиме коло країн і регіонів для групових туристичних поїздок своїх громадян, та висловили сподівання, що туристи також будуть відповідально ставитись до закордонних поїздок, звертатимуть увагу на власну безпеку та підвищуватимуть обізнаність задля безпечних подорожей.

Ринок виїзних групових подорожей у Китаї було зупинено на початку 2020 року через пандемію COVID-19.

Після скасування протиковідних обмежень наприкінці минулого року уряд дозволив індивідуальний туризм, а протягом січня – березня, в рамках пілотного проєкту, були зняті заборони на групові тури до приблизно 60 країн, переважно Азійсько-Тихоокеанського регіону.